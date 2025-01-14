أشار النّائب السّابق إميل رحمة، تعليقًا على ما أعلنه رئيس الجمهوريّة جوزاف عون بأنّه لا يريد حصّةً في الحكومة، إلى أنّ "هذا كلام رئاسي أهميّته أنّه يضبط الأمور ضمن الفريق الوزاري الواحد، بدلًا من أن تبقى الحكومة أكثر من فريق، الأمر الّذي يشتّت القرار المركزي للسّلطة التّنفيذيّة، وبالتّالي نغرق في المتاهات والتّناقضات الّتي تلحق بالوطن والمواطنين الضّرر الأكيد".

كانت هذه تفاصيل خبر رحمة عن رفض الرئيس عون حصة له بالحكومة: كلام يضبط الأمور ضمن الفريق الوزاري الواحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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