شكرا لقرائتكم خبر عن «الأبحاث الرقمية»: ترسية مشروع مع جهة حكومية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حصلت شركة الأبحاث الرقمية (DRC)، أمس، على خطاب ترسية مشروع من الجهة الحكومية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة المشروع تقدر بـ 5% من إجمالي إيرادات الشركة وفقًا للقوائم المالية المدققة للسنة المالية 2023م.
وأضافت أن المشروع يتضمن: خدمات الأبحاث والاستشارات.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة المشروع تقدر بـ 5% من إجمالي إيرادات الشركة وفقًا للقوائم المالية المدققة للسنة المالية 2023م.
وأضافت أن المشروع يتضمن: خدمات الأبحاث والاستشارات.