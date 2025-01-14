الاقتصاد

«الأبحاث الرقمية»: ترسية مشروع مع جهة حكومية

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - حصلت شركة الأبحاث الرقمية (DRC)، أمس، على خطاب ترسية مشروع من الجهة الحكومية.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن قيمة المشروع تقدر بـ 5% من إجمالي إيرادات الشركة وفقًا للقوائم المالية المدققة للسنة المالية 2023م.
وأضافت أن المشروع يتضمن: خدمات الأبحاث والاستشارات.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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