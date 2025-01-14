شكرا لقرائتكم خبر عن آليات ومركبات الهلال الأحمر السعودي المشاركة بموسم الحج المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أحدث الآليات الإسعافية

مركبةطميه البرمائية

أبرز مواصفاتها:

تستوعب مريضين وستة أفراد آخرين.

تعمل لمدة تصل إلى 19 ساعة متواصلة.

قادرة على البقاء في وضعية الاستعداد لمدة تزيد عن 65 ساعة.

مزودة بأنوار تحذيرية للعمليات الليلية.





استجابة طارئة

الدمام - شريف احمد - تشارك هيئة الهلال الأحمر السعودي في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة المقام في سوبر دوم جدة خلال الفترة من 13 إلى 16 يناير 2025م.وتسلط الهيئة الضوء على خدماتها المقدمة لضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين، وتعريف الزوّار بأحدث التطورات في أسطولها الإسعافي والتقنيات المستخدمة لدعم عمليات الإنقاذ والإسعاف.استعرضت الهيئة مركبات الإسعاف للدفع الرباعي المجهزة بأحدث المواصفات التقنية، التي تتوافق مع الأنظمة المعمول بها في مراكز القيادة والتحكم والترحيل الطبي بالهيئة، وترتبط هذه المركبات بأنظمة المراكز مما يساهم في تسريع الاستجابة وتقديم الخدمة الإسعافية بكفاءة عالية.كما كشفت الهيئة عن إدراج دراجة نارية سبايدر ضمن أسطولها الإسعافي، وهي مصممة للوصول السريع إلى الحالات الإسعافية، خصوصًا في المناطق المزدحمة.وتتميز الدراجة بوجود أجهزة طبية متقدمة، وأسطوانات أكسجين صغيرة، وجبائر عنقية، وجبائر لتثبيت الأطراف، إلى جانب المواد الطبية اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة مثل أزمات الربو، أزمات القلب، وأمراض السكري.كما قدمت الهيئة أيضًا مركبة “طميه” البرمائية، التي تُعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط. تتميز المركبة بقدرتها على الوصول إلى المناطق الوعرة مثل الجبال والسهول، وحتى المناطق المائية والوحلة، مما يجعلها مثالية لإخلاء الحالات الطارئة وتنفيذ مهام الإنقاذ.وحدة رفيدةاستعرض الجناح أيضًا وحدة التدريب الميداني المتنقلة“رفيدة”، وهي عربة إسعافية حديثة مزودة بكاميرات داخلية وشاشات عرض خارجية تُظهر تفاصيل العمل الإسعافي داخل العربة بدقةوتتيح هذه الوحدة تدريب الموظفين ميدانيًا، بالإضافة إلى استخدامها لعرض مواد تعليمية وإرشادات إسعافية للزوّار.كما أبرزت الهيئة جهودها في تقديم الإسعافات الأولية داخل المعرض، بمشاركة فرق طبية ومتطوعين مدربين على أعلى المستويات، وذلك لتأمين الزوار والتعامل مع أي حالات طارئة قد تحدث خلال الحدث.تعكس مشاركة الهيئة في المعرض التزامها المستمر بتطوير خدماتها الإسعافية والتقنيات المستخدمة لخدمة ضيوف الرحمن، وتعزيز قدراتها للوصول إلى الحالات الطارئة بسرعة وكفاءة عالية.