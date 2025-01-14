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شكرا لقرائتكم خبر عن الجوف.. ضبط مخالف لنظام البيئة يحمل الحطب المحلي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ضبطت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الجوف مقيمًا من الجنسية الباكستانية مخالفًا لنظام البيئة، بحوزته حطب محلي معروض للبيع، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
ويأتي ذلك في إطار متابعة وزارة الداخلية لنشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات.
ويأتي ذلك في إطار متابعة وزارة الداخلية لنشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات.