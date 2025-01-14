شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا اليوم الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 0.5%، عند 12172 نقطة.

ووفقا لبيانات تداول السعودية، بلغت القيمة المتداولة اليوم نحو، 6.104 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 375.840 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 10.232 تريليون ريال. ارتفاع أسهم 150 شركة ارتفعت أسهم 150 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 87، من بين 249 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، نايس ون، وأمريكانا، وسينومي ريتيل، ومجموعة فتيحي، والموسى، الأكثر ارتفاعا.

وبحسب تداول، كانت أسهم شركات، مجموعة صافولا، وبروج للتأمين، والدوائية،ومعدنية، وميدغلف للتأمين، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.3%، عند 31317 نقطة.

وبلغت القيمة المتداولة اليوم نحو، 67.449 مليون ريال.

ووفقا لتداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 4.615 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 58.228 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 43 شركة بنهاية تداولات اليوم، وانخفضت مثلها، من بين 107 شركات مدرجة في السوق الموازية.