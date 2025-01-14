شكرا لقرائتكم خبر عن جهود مستمرة للتحالف الوطنى فى دعم الأكثر احتياجا لمواجهة برد الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

يواصل التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي جهوده في دعم الأسر الأكثر احتياجا في كافة المحافظات وفقا لإحصائيات دقيقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وذلك لتقديم المساعدة اللازمة في فصل الشتاء، ولعل آخر فعالياته هو ما قامت به جمعية الأورمان حيث نظمت سلسلة من الأنشطة الخيرية المتنوعة ضمن حملة "إيد واحدة"، والتي تشمل توزيع مساعدات اجتماعية وصحية للمستحقين.

- معارض ملابس وتوزيع بطاطين الشتاء:

في محافظة كفر الشيخ، نظمت الجمعية معرضًا للملابس في القرى المستفيدة مثل الحاج علي والمثلث وفرج الكبرى وغيرها، حيث استفاد 570 شخصًا من هذا النشاط الخيري. كما تم تنظيم معرض أثاث في محافظة الشرقية، شمل قرى سعود وبحر البقر، وبلغ عدد المستفيدين 550 فردًا.

وفي سياق متصل، واصلت الجمعية جهودها في توزيع بطاطين الشتاء في مختلف المناطق، حيث شملت المبادرة محافظة بني سويف (مركز سمسطا وقرى الكوم الأحمر ودشطوط) بإجمالي 900 مستفيد، وفي محافظة المنوفية (قرى ساقية المنقدي وسمادون وجريس وغيرها) بعدد 850 مستفيدًا. في محافظة الغربية، شملت التوزيعات قرى شبرابيل ومنية طوخ وكوم عبود وغيرها، حيث استفاد 1000 فرد.

- قوافل طبية لخدمة المواطنين:

كما تواصل الجمعية تقديم الخدمات الصحية من خلال قوافل طبية مجانية في مختلف القرى، حيث تم تنظيم قافلة طبية في محافظة الفيوم في قرى الشيخ فضل وسيلا والصوفي، استفاد منها 240 شخصًا.

تأتي هذه الأنشطة ضمن المرحلة الثانية من حملة إيد واحدة التي أطلقها التحالف الوطني، والذي تهدف إلى تعزيز التكافل الاجتماعي ودعم الفئات الأولى بالرعاية في مختلف أنحاء الجمهورية.

