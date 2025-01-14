"كويلار" يودّع "الشباب" خلال فترة "الميركاتو الشتوي"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 14 يناير 2025, 3:29 مساءً

أنهى نادي الشباب رسميًا عقد لاعبه الكولومبي غوستافو كويلار، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية في يناير. وانضمّ كويلار لأبيض العاصمة قادمًا من الهلال في صيف 2023 بعد تعاقد الأزرق مع الثنائي روبن نيفيز وسافيتش. وقال الشباب، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": تم إنهاء العلاقة التعاقدية مع كويلار، ونشكر اللاعب على الفترة التي قضاها مع الفريق، ونتمنى له التوفيق في مسيرته المقبلة.

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