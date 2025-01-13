شكرا لقرائتكم خبر عن موعد استكمال مباريات الجولة الثامنة بالدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

تُستكمل الأربعاء المقبل منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة دوري NILE، بمواجهتين مثيرتين، حيث يستضيف بيراميدز نظيره غزل المحلة، كما يلتقي الأهلى مع الجونة في مواجهة لن تخلو من المتعة والإثارة.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة إقامة مباريات الدوري الممتاز فى الساعة 4 و7 مساءً بداية من الأسبوع الثامن، بدلا من الساعة 5 و8 مساء، وأجرت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة تعديلات على مواعيد 4 مباريات من الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز، والخاصة بالأندية المشاركة في البطولات القارية، بعد تحديد المواعيد من جانب الكاف.

وتقرر إقامة لقاء بيراميدز وغزل المحلة 15 يناير فى الرابعة عصرا باستاد الدفاع الجوي، وتقام مباراة الأهلي والجونة يوم 15 يناير في السابعة مساءً باستاد القاهرة الدولي وتقام مباراة الزمالك وحرس الحدود يوم 16 يناير في الرابعة عصراً باستاد القاهرة الدولي.

وتقام مباراة المصري وفاركو 16 يناير في السابعة مساءً باستاد السويس الجديد.

مواعيد مباريات الجولة الثامنة للدورى المصرى

الأربعاء 15 يناير



بيراميدز & غزل المحلة..4 عصراً

الأهلى & الجونة ..7 مساء

الخميس 16 يناير



الزمالك & حرس الحدود ..4 عصراً

المصري البورسعيدى & فاركو..7 مساءً

القناة الناقلة للدوري المصري



تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصري.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

ويضم الدوري 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

يقام الدوري المصري في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.