تحرير وتنظيف الخرطوم من دنس مليشيات التمرد يبدأ الآن من قلب ولاية الجزيرة .. وشرق النيل .. ■ وتحرير وتطهير كامل ولايات دارفور من عصابات التمرد السريع يبدأ من مدينة الأبيض حاضرة شمال كردفان .. ■ تأمين الخرطوم يتم بقطع شريان دعم العصابات .. من عمق دارفور وكردفان .. ويتم هذا بتأمين مدينة الأبيض بفتح الطريق بين النيل الأبيض وشمال كردفان .. ■ وتحقيق هذا الهدف يقترب الآن باقتراب متحرك الصياد من مدينة أم روابة .. ■ نصرٌ من الله وفتحٌ قريب .. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

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