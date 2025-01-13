شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «التأمين العربية» توافق على تعديل النظام الأساس للشركة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة التأمين العربية التعاونية نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) الذي عقد أمس الأحد.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية، تضمنت: الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها، لتتوافق مع التعديلات المقترحة.
وأضافت أن النتائج تضمنت: الموافقة على تعديل المادة (15) من النظام الأساس والمتعلقة بإدارة الشركة.
وأشارت إلى أن النتائج شملت: الموافقة على تعديل المادة (20) من النظام الأساس للشركة والمتعلّقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية، تضمنت: الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها، لتتوافق مع التعديلات المقترحة.
وأضافت أن النتائج تضمنت: الموافقة على تعديل المادة (15) من النظام الأساس والمتعلقة بإدارة الشركة.
وأشارت إلى أن النتائج شملت: الموافقة على تعديل المادة (20) من النظام الأساس للشركة والمتعلّقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.