الاقتصاد

عمومية «التأمين العربية» توافق على تعديل النظام الأساس للشركة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة التأمين العربية التعاونية نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) الذي عقد أمس الأحد.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية، تضمنت: الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها، لتتوافق مع التعديلات المقترحة.
وأضافت أن النتائج تضمنت: الموافقة على تعديل المادة (15) من النظام الأساس والمتعلقة بإدارة الشركة.
وأشارت إلى أن النتائج شملت: الموافقة على تعديل المادة (20) من النظام الأساس للشركة والمتعلّقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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