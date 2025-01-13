هيئة التّرفيه تطلق تسع وعشرين فرصة جديدة بالتّعاون مع وزارة الاستثمار

في خطوة تهدف إلى تعزيز النمو في القطاع الترفيهي بالمملكة، أعلنت الهيئة العامة للترفيه (GEA)، وبالتعاون مع وزارة الاستثمار عن إطلاق ٢٩ فرصة استثمارية في عدد من القطاعات الترفيهية، منها المرافق والوجهات الترفيهية، حيث تم نشر هذه الفرص على منصة “استثمر في السعودية”، التي تتيح للمستثمرين المحليين والدوليين الاطلاع على الفرص المتاحة في جميع مناطق المملكة.

وتشمل الفرص الاستثمارية المتاحة في عدة مدن بالمملكة، مشاريع ترفيهية متنوعة، منها منتزه المغامرات في قمم الجبال، ومنتزه ترفيهي و غيرها، كما تتضمن الفرص منتزه ترفيهي مائي، ومنتزه ترفيهي يعتمد على الواقع الافتراضي، وكذلك مراكز الترفيه للألعاب الإلكترونية، وغيرها الكثير.

وتسعى هذه الفرص إلى تمكين القطاع الخاص من لعب دور محوري في تحسين الخيارات الترفيهية المتاحة في المملكة، بما يتماشى مع رؤية السعودية ٢٠٣٠ الرامية إلى تعزيز التنوع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

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ويأتي طرح هذه الفرص الواعدة في القطاع الذي ينمو بسرعة وبخطى حثيثة، في إطار تعزيز جودة الحياة للمواطنين والمقيمين من خلال توفير بيئة ترفيهية متنوعة تلبي احتياجات الجميع.