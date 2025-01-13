السعودية | جامعة الملك عبدالعزيز تترجم “الأحكام الإدارية” إلى اللغة الصينية بالتعاون مع ديوان المظالم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_جدة

أكملت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في معهد البحوث والاستشارات، وبالتعاون مع ديوان المظالم “مشروع ترجمة مجموعة المبادئ والأحكام الإدارية إلى اللغة الصينية، مما يعزز مكانة القضاء السعودي عالمياً ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030م، في التبادل الثقافي والمعرفي بين الصين والسعودية.

ويهدف المشروع إلى نشر قيم العدالة والشفافية التي يقوم عليها القضاء الإداري السعودي، مما يُسهم في تعزيز الثقة في النظام القانوني السعودي وإيصال رسالته إلى المجتمعات الناطقة باللغة الصينية، بما في ذلك المستثمرين والباحثين والمهتمين بالشأن القانوني.

وأشرف على المشروع الدكتور محمد عايض عسيري، أستاذ القانون التجاري الدولي المساعد بالجامعة، والحاصل على درجة الدكتوراه من جامعة الصين للعلوم السياسية والقانون باللغة الصينية، ورئيس بيت خبرة متخصص في الاستشارات والأبحاث ذات العلاقة بالصين.

ويؤكد المشروع على دور جامعة الملك عبدالعزيز الريادي في المجالات الأكاديمية والبحثية في مختلف المجالات، وتعزيز دورها في تحقيق التنمية المستدامة وبناء جسور التواصل الدولي.

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