شكرا لقرائتكم خبر عن وصفتها بالبناءة.. الأمم المتحدة تشيد باجتماعات الرياض بشأن سوريا والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - وصفت الأمم المتحدة الاجتماعات الوزارية التي استضافتها الرياض بشأن سوريا بالبناءة، مؤكدة أنها ركزت على تعزيز الانتقال السياسي الشامل بقيادة سورية ومعالجة التحديات التي تواجهها البلاد.جاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر المنظمة في نيويورك، الذي قال إن المناقشات التي جرت في الرياض أكدت أهمية الدعم الدولي الصادق لمساعدة سوريا على إدارة الانتقال بسلاسة، مع التركيز على مساعدة السوريين في إعادة بناء بلادهم وضمان استقرار المرحلة الانتقالية.