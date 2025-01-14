جوليا روبرتس ترفع الصّوت وسط حرائق لوس أنجلوس “إذهبوا إلى الجحيم”

تحدّثت جوليا روبرتس ضدّ اللصوص الذين ينهبون المناطق التي تمّ إخلاؤها أثناء حرائق الغابات المستمرّة في لوس أنجلوس.

يوم الإثنين، توجّهت نجمة فيلم Pretty Woman إلى موقع إنستغرام لنشر رسالة قويّة: “إذهبوا إلى الجحيم أيّها اللصوص”، إذ كتبت، معربة عن إحباطها إزاء التّقارير التي تتحدّث عن سرقة قصور تبلغ قيمتها عشرة ملايين دولار، والتي تُركت عرضة للخطر مع فرار العائلات بحثًا عن الأمان.

بالإضافة إلى التّصدّي للنّاهبين، سلّطت “روبرتس” الضّوء على الحاجة الملحّة للدّعم في أعقاب الحرائق. وحثّت متابعيها على المساهمة في صندوق مكافحة الحرائق في جنوب كاليفورنيا، الذي يوفر مساعدات فوريّة وطويلة الأمد للمجتمعات المتضرّرة. وتحظى المبادرة بدعم من مؤسّسة CAA، ومؤسّسة CORE Response، ومؤسّسة صياغة التّرفيه، وغيرها من المؤسّسات.

وكانت “روبرتس”، التي كانت تمتلك في السّابق منزلًا في ماليبو، صريحة بشأن القضايا البيئيّة والاجتماعيّة. وفي حين لا يزال مكان إقامتها الحاليّ غير واضح، فإن أنشطتها الدّعائيّة تؤكّد التزامها بدعم مجتمعها خلال هذه الأزمة.

أدّت الحرائق المدمّرة إلى نزوح الآلاف من الأشخاص، ممّا أتاح الفرصة للمجرمين لاستغلال الأحياء التي تمّ إخلاؤها. وتشير التّقارير إلى أنّ اللصوص يستهدفون المنازل الفاخرة، التي تُرك الكثير منها دون حراسة بسبب انقطاع التّيّار الكهربائيّ وتقييد وصول قوّات تنفيذ القانون إليها.

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

كما أدان حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم أعمال النّهب، داعيًا إلى الوحدة والمساءلة خلال هذا الوقت العصيب.

حتّى الآن، تمّ القبض على ثلاثين مشتبهًا بهم بتهمة النّهب، ممّا يسلّط الضّوء على التّحدّيات المستمرّة التي تواجه المجتمعات المتضرّرة من الحرائق.