حرائق الغابات في لوس أنجلوس تلتهم منازل المشاهير الأتراك…. إقرأ التّفاصيل

إلتهمت حرائق الغابات المستعرة في لوس أنجلوس فيلّا الممثّلة بيرين سات وزوجها المغنّي كنان دوغلو اللذَين اشترياه في عام ٢٠١٤. ويطلّ منزل بيرين وكنان على شارع رئيسيّ مُحاط بأشجار النّخيل في لوس أنجلوس ويبلغ سعره ١.٥ مليون دولار أميركي. هذه الكارثة ستدفع ببيرين سات وزوجها إلى السّفر إلى أميركا في القريب العاجل لتفقّد منزلهما ومتابعة قضيّة التّعويضات. كما طالت الحرائق منازل العديد من مشاهير تركيا منهم: كنان اميرزالي وزوجته سينام كوبالي. كذلك خسرت الممثّلة سرناي ساريكايا شقّتها في لوس أنجلوس. تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا خسر الممثّل شاتاي أولوس أيضًا المطعم الذي اشتراه في لوس انجلوس في عام ٢٠٢٠ إضافة إلى منزل هناك. كذلك التهمت الحرائق أكثر من منزل وسيارة للممثّل ترابي جمكيران في ولاية كاليفورنيا.

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