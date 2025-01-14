- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. ضباب متباين الشدة على أجزاء من 9 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس يوم الثلاثاء، من ضباب متباين الشدة على أجزاء من 9 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر.
تستمر الظاهرة حتى الساعة 8 صباحًا على بعض الأماكن، وحتى 9 صباحًا في أماكن أخرى.
تتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مستوى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات في أماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية (1 – 3) كيلومترات في أماكن الضباب المتوسط.
الرياض: الدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات والحريق والحرج والدلم والمزاحمية والزلفي وحوطة بني تميم والغاط والمجمعة وشقراء.
مكة المكرمة: العرضيات والقنفذة والليث.
عسير: البرك والقحمة والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبرق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.
جازان: الدرب وبيش وفرسان وجازان وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.
الحدود الشمالية: العويقيلة ورفحاء وعرعر.
الباحة: الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن.
الجوف: دومة الجندل وسكاكا.
القصيم: الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء.
تستمر الظاهرة حتى الساعة 8 صباحًا على بعض الأماكن، وحتى 9 صباحًا في أماكن أخرى.
تتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مستوى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات في أماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية (1 – 3) كيلومترات في أماكن الضباب المتوسط.
أماكن انتشار الضبابالمنطقة الشرقية: الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والخفجي والنعيرية وقرية العليا وحفر الباطن والعديد والأحساء وبقيق.
الرياض: الدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات والحريق والحرج والدلم والمزاحمية والزلفي وحوطة بني تميم والغاط والمجمعة وشقراء.
مكة المكرمة: العرضيات والقنفذة والليث.
عسير: البرك والقحمة والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبرق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.
جازان: الدرب وبيش وفرسان وجازان وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.
الحدود الشمالية: العويقيلة ورفحاء وعرعر.
الباحة: الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن.
الجوف: دومة الجندل وسكاكا.
القصيم: الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء.