شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. ضباب متباين الشدة على أجزاء من 9 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

أماكن انتشار الضباب

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس يوم الثلاثاء، من ضباب متباين الشدة على أجزاء من 9 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر.تستمر الظاهرة حتى الساعة 8 صباحًا على بعض الأماكن، وحتى 9 صباحًا في أماكن أخرى.تتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مستوى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات في أماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية (1 – 3) كيلومترات في أماكن الضباب المتوسط.المنطقة الشرقية: الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والخفجي والنعيرية وقرية العليا وحفر الباطن والعديد والأحساء وبقيق.الرياض: الدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات والحريق والحرج والدلم والمزاحمية والزلفي وحوطة بني تميم والغاط والمجمعة وشقراء.مكة المكرمة: العرضيات والقنفذة والليث.عسير: البرك والقحمة والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبرق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.جازان: الدرب وبيش وفرسان وجازان وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.الحدود الشمالية: العويقيلة ورفحاء وعرعر.الباحة: الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن.الجوف: دومة الجندل وسكاكا.القصيم: الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء.