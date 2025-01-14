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الأماكن والمواعيد.. ضباب متباين الشدة على أجزاء من 9 مناطق

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس يوم الثلاثاء، من ضباب متباين الشدة على أجزاء من 9 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر.
تستمر الظاهرة حتى الساعة 8 صباحًا على بعض الأماكن، وحتى 9 صباحًا في أماكن أخرى.
تتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مستوى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات في أماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية (1 – 3) كيلومترات في أماكن الضباب المتوسط.

أماكن انتشار الضباب

المنطقة الشرقية: الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والخفجي والنعيرية وقرية العليا وحفر الباطن والعديد والأحساء وبقيق.
الرياض: الدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات والحريق والحرج والدلم والمزاحمية والزلفي وحوطة بني تميم والغاط والمجمعة وشقراء.
مكة المكرمة: العرضيات والقنفذة والليث.
عسير: البرك والقحمة والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبرق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

جازان: الدرب وبيش وفرسان وجازان وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.
الحدود الشمالية: العويقيلة ورفحاء وعرعر.
الباحة: الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن.
الجوف: دومة الجندل وسكاكا.
القصيم: الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء.
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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