شكرا لقرائتكم خبر عن رياح وأتربة وأمطار.. طقس شتوي متنوع على المملكة يوم الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء على مناطق المملكة، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة على مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

ولا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية والشرقية والرياض والقصيم.

البحر الأحمر

الرياح السطحية: شرقية إلى شمالية شرقية تتحول مساء شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي.

وجنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 18-40 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي، تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.



ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين على الجزأين الأوسط والجنوبي، يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب.

الخليج العربي

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من متر إلى مترين.

حالة البحر: متوسط الموج.



أتربة مثارة على الشرقية

يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، من أتربة مثارة على أجزاء من المنطقة الشرقية اليوم الثلاثاء.

تبدأ الظاهرة الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 3 عصرًا.

ويشمل التنبيه الأحساء والعديد وبقيق.

وتتمثل الظواهر المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.

