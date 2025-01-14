شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس البرازيل ويستعرضا العلاقات والان نبدء بالتفاصيل



وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في عدد من المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

أخبار متعلقة وصفتها بالبناءة.. الأمم المتحدة تشيد باجتماعات الرياض بشأن سوريا بالصور.. 250 اتفاقية تعاون منتظرة بمؤتمر الحج في جدة الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من فخامة الرئيس لويز إيناسيولولا دا سيلفا، رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية.وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في عدد من المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.