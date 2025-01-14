- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. 250 اتفاقية تعاون منتظرة بمؤتمر الحج في جدة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، اليوم فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض الحج تحت شعار “الطريق إلى النسك”، الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة بالشراكة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية المملكة 2030.
وتقام الفعاليات في “جدة سوبر دوم” خلال الفترة من 13 إلى 16 يناير الجاري، بمشاركة واسعة من الجهات المحلية والدولية، معززًا جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وبناء جسور التعاون مع مكاتب شؤون الحجاج ومقدمي خدمات الحج.
“أصحاب السمو، أصحاب السماحة والفضيلة والمعالي، وزراء الشؤون الدينية، رؤساء مكاتب شؤون الحج، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وتابع سموه: يسرني أن أرحب بكم جميعًا في بلدكم الثاني المملكة العربية السعودية، ويشرفني أن أنقل لكم تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، راعي مؤتمر ومعرض الحج والعمرة في نسخته الرابعة للعام 2025م، وقد شرفني -أيده الله- لإلقاء كلمة مقامه الكريم في هذا المؤتمر.
وأضاف سموه: تفخر المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها بأن شرفها الله تعالى بخدمة الحرمين الشريفين، والعناية بقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار، والسهر على أمنهم وسلامتهم، وتقديم كل ما من شأنه تيسير أدائهم للمناسك، وتوفير سبل الراحة والطمأنينة لهم.
وواصل سموه: إن ما يشهده الحرمان الشريفان والمشاعر المقدسة من مشروعات تطويرية يأتي في إطار حرص المملكة على بذل جميع الجهود وتسخير الإمكانات لتحسين خدمات الحج والعمرة.
وبين سموه أن مستهدفات رؤية المملكة 2030 أولت خدمة ضيوف الرحمن اهتمامًا بالغًا منذ قدومهم حتى مغادرتهم إلى ديارهم سالمين.
وقال سموه: وستواصل المملكة بحول الله تعالى وتوفيقه أداء هذه المهمة الجليلة، مستشعرةً في ذلك عظم المسؤولية وشرف الخدمة.
وختاماً، نثمن لكم حضوركم ومشاركتكم، وندعو الله عز وجل أن يوفقنا في هذا المؤتمر لخدمة ضيوف الرحمن من جميع بقاع الأرض.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.”
ويأتي من بينهم كبار مقدمي الخدمة والمهتمين بشأن الحج من 95 دولة حول العالم.
وأوضح أن المؤتمر سيشهد توقيع 250 اتفاقية تعاون، مع إطلاق النسخة المحدثة لتطبيق “نسك” الذي يضم 100 خدمة إضافية لتيسير خدمات ضيوف الرحمن.
وأشار إلى أن الوزارة نفذت مشروع تطوير تجربة زيارة الروضة الشريفة، وارتفع عدد زوارها من 4 ملايين في عام 2022 إلى 13 مليون زائر في عام 2024، مع قفزة في نسبة رضا الزوار من 57% إلى 81%.
وأكد الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أن عدد الحجاج والمعتمرين القادمين من خارج المملكة تجاوز 18.5 مليونًا في عام 2024، وهو إنجاز يعكس حرص القيادة الرشيدة على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.
وأشار إلى دور رابطة العالم الإسلامي الذي يمتد لأكثر من 60 عامًا في خدمة حجاج بيت الله الحرام، مثمنًا ما تقدمه القيادة الرشيدة من جهود لخدمة ضيوف الرحمن.
ويشهد المؤتمر أكثر من 75 جلسة حوارية تناقش أفكارًا وحلولًا مبتكرة لتحسين تجربة ضيوف الرحمن، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
وفي ختام الحفل، تسلم سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة هدية تذكارية من وزير الحج والعمرة، كما تم تكريم الفائزين بجائزة “لبيتم” وشركاء النجاح.
تستمر فعاليات المؤتمر على مدى أربعة أيام، حيث يُعد منصة دولية تهدف إلى تطوير منظومة خدمات الحج والعمرة، وتعزيز الابتكار من خلال مشاركة المبتكرين ورواد الأعمال.
وتقام الفعاليات في “جدة سوبر دوم” خلال الفترة من 13 إلى 16 يناير الجاري، بمشاركة واسعة من الجهات المحلية والدولية، معززًا جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وبناء جسور التعاون مع مكاتب شؤون الحجاج ومقدمي خدمات الحج.
فعاليات مؤتمر ومعرض الحجاستُهل الحفل بكلمة خادم الحرمين الشريفين التي ألقاها نيابة عنه صاحب السمو الملكي نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وجاء فيها:
“أصحاب السمو، أصحاب السماحة والفضيلة والمعالي، وزراء الشؤون الدينية، رؤساء مكاتب شؤون الحج، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وتابع سموه: يسرني أن أرحب بكم جميعًا في بلدكم الثاني المملكة العربية السعودية، ويشرفني أن أنقل لكم تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، راعي مؤتمر ومعرض الحج والعمرة في نسخته الرابعة للعام 2025م، وقد شرفني -أيده الله- لإلقاء كلمة مقامه الكريم في هذا المؤتمر.
وأضاف سموه: تفخر المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها بأن شرفها الله تعالى بخدمة الحرمين الشريفين، والعناية بقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار، والسهر على أمنهم وسلامتهم، وتقديم كل ما من شأنه تيسير أدائهم للمناسك، وتوفير سبل الراحة والطمأنينة لهم.
وواصل سموه: إن ما يشهده الحرمان الشريفان والمشاعر المقدسة من مشروعات تطويرية يأتي في إطار حرص المملكة على بذل جميع الجهود وتسخير الإمكانات لتحسين خدمات الحج والعمرة.
وبين سموه أن مستهدفات رؤية المملكة 2030 أولت خدمة ضيوف الرحمن اهتمامًا بالغًا منذ قدومهم حتى مغادرتهم إلى ديارهم سالمين.
وقال سموه: وستواصل المملكة بحول الله تعالى وتوفيقه أداء هذه المهمة الجليلة، مستشعرةً في ذلك عظم المسؤولية وشرف الخدمة.
وختاماً، نثمن لكم حضوركم ومشاركتكم، وندعو الله عز وجل أن يوفقنا في هذا المؤتمر لخدمة ضيوف الرحمن من جميع بقاع الأرض.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.”
اتفاقيات مؤتمر الحج في جدةثم ألقى وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة كلمة رحب فيها بالحضور، مشيرًا إلى أن المؤتمر في نسخته الحالية يشهد مشاركة 280 عارضًا من قطاعات متعددة، وأكثر من 100 متحدث.
ويأتي من بينهم كبار مقدمي الخدمة والمهتمين بشأن الحج من 95 دولة حول العالم.
وأوضح أن المؤتمر سيشهد توقيع 250 اتفاقية تعاون، مع إطلاق النسخة المحدثة لتطبيق “نسك” الذي يضم 100 خدمة إضافية لتيسير خدمات ضيوف الرحمن.
وأشار إلى أن الوزارة نفذت مشروع تطوير تجربة زيارة الروضة الشريفة، وارتفع عدد زوارها من 4 ملايين في عام 2022 إلى 13 مليون زائر في عام 2024، مع قفزة في نسبة رضا الزوار من 57% إلى 81%.
وأكد الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أن عدد الحجاج والمعتمرين القادمين من خارج المملكة تجاوز 18.5 مليونًا في عام 2024، وهو إنجاز يعكس حرص القيادة الرشيدة على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.
عدد الحجاج والمعتمرين القادمين من الخارجكما ألقى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، كلمة ضيوف الشرف، أكد فيها على الجهود الاستثنائية التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن، مشيدًا بالخدمات النوعية التي تغتبط بها المملكة في سجل العمل الإسلامي.
وأشار إلى دور رابطة العالم الإسلامي الذي يمتد لأكثر من 60 عامًا في خدمة حجاج بيت الله الحرام، مثمنًا ما تقدمه القيادة الرشيدة من جهود لخدمة ضيوف الرحمن.
ويشهد المؤتمر أكثر من 75 جلسة حوارية تناقش أفكارًا وحلولًا مبتكرة لتحسين تجربة ضيوف الرحمن، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
تحسين تجربة ضيوف الرحمنوشهد الحفل توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة، بالإضافة إلى تدشين مشاريع كبرى تهدف إلى تطوير خدمات الحج والعمرة.
وفي ختام الحفل، تسلم سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة هدية تذكارية من وزير الحج والعمرة، كما تم تكريم الفائزين بجائزة “لبيتم” وشركاء النجاح.
تستمر فعاليات المؤتمر على مدى أربعة أيام، حيث يُعد منصة دولية تهدف إلى تطوير منظومة خدمات الحج والعمرة، وتعزيز الابتكار من خلال مشاركة المبتكرين ورواد الأعمال.