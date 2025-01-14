شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى الملك خالد بالمجمعة يستقبل 8 حالات طارئة إثر حادث مروري والان نبدء بالتفاصيل

استقرار حالة المصابين

مشروعات الطرق في الرياض

الدمام - شريف احمد - استقبل قسم الطوارئ في مستشفى الملك خالد بالمجمعة، أحد مكونات تجمع الرياض الصحي الثاني، مساء الأحد، ثمانية مصابين إثر حادث مروري لحافلة وقعت على طريق المجمعة - الرياض.وأفادت إدارة الطوارئ في تجمع الرياض الصحي الثاني بأنه تم تفعيل خطة الاستعداد والاستجابة فور تلقي البلاغ في الساعة ٦:٠٠ مساءً.وأوضحت أن جميع الكوادر الطبية في حالة تأهب، واستقبلت أول حالة عند الساعة ٦:٥٥ دقيقة مساء، فيما أكد المستشفى استقرار حالة المصابين وتقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة لهم.يعد مستشفى الملك خالد بمحافظة المجمعة مركزًا متقدمًا لاستقبال مثل هذه الحالات، ويحظى بدعم ومتابعة من تجمع الرياض الصحي الثاني.وفي إطار تأهيل وتطوير الطرق، كانت أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض أغسطس الماضي البدء في تنفيذ مشاريع برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة في مدينة الرياض.وأشارت إلى ترسية 4 مشاريع تشمل "المجموعة الأولى" من البرنامج بتكلفة تتجاوز 13 مليار ريال.



وأوضحت أن البرنامج يستهدف تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة وتعزيز منظومة النقل في المدينة، وتفعيل الربط بين أجزائها.

بالإضافة إلى تهيئتها لتكون مركزًا رئيسًا في تقديم خدمات النقل المستدام، والخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط.

