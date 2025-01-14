شكرا لقرائتكم خبر عن بدوى يتفقد أجنحة شركات البترول المصرية المشاركة بمعرض إكتفاء بالسعودية..صور والان مع تفاصيل الخبر

على هامش مشاركته فى فعاليات مؤتمر ومعرض "إكتفاء" بالمملكة العربية السعودية، أجرى المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية جولة تفقدية بأجنحة شركات قطاع البترول المصرى المشاركة فى المعرض حيث تفقد أجنحة شركة إنبى، وشركة الحفر والخدمات البترولية DPS .

وتأتى مشاركة شركات قطاع البترول المصرية فى إطار استعراض امكانياتها فى مختلف أنشطة صناعة البترول والغاز وقصص نجاحها فى تنفيذ المشروعات داخل وخارج مصر وبحث الفرص لتوسعة أنشطتها وفتح مجالات عمل ومشروعات أخرى خارج مصر، ووجه الوزير الشكر والتقدير لفرق العمل المشاركة من شركات البترول المصرية فى المعرض على مشاركتهم الفعالة فى ظل الاقبال الكبير من زوار المعرض على الأجنحة المصرية واشادتهم بامكانات وخبرات شركات البترول المصرية.







