وفاة يمني وإصابة زوجته في حادث مروري بالسعودية الإسم -الصورة

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عدن - ياسمين التهامي - وفي شاب يمني وأصيبت زوجته في حادث مروري مروع وقع أول من أمس بالمملكة العربية السعودية . وأوضحت مصادر محلية أن الشاب حسن قاسم الفلاحي تُوفي فيما أصيبت زوجته إثر حادث مروري في مدينة الدمام بالسعودية، ليتم نقلها إلى العناية المركزة في أحد المستشفيات لتلقي العلاج. وذكرت المصادر أن الفلاحي ينحدر من محافظة إب (وسط اليمن). ووفقاً لمصادر أمنية، توفي وأصيب خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة عشرات اليمنيين المغتربين في المملكة نتيجة حوادث السير. اخبار من القسم تحذير من موجة صقيع شديدة في عدد من المحافظات

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