شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ثروت يشارك في مناقشة رسالة دكتوراة عن رؤية السعودية 2030 وصحافة البيانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نوقشت بكلية الإعلام جامعة القاهرة رسالة دكتوراة عن دور صحافة البيانات في الصحف الالكترونية السعودية للتعريف برؤية المملكة 2030 أعدتها الباحثة لولوة أمان العبد الله. تكونت لجنة الحكم والمناقشة من كلا من البروفيسور شريف درويش اللبان أستاذ ورئيس قسم الصحافة والنشر الالكتروني بكلية الإعلام- جامعة القاهرة رئيسا ومناقشا و البروفيسور سعيد الغريب النجار أستاذ الإعلام الرقمي بكلية الإعلام جامعة القاهرة مشرفا و الدكتور محمد ثروت أستاذ خبير الإعلام الرقمي مناقشا.

أوضحت الباحثة أن هدف رسالتها للدكتوراه التعرف على دور صحافة البيانات في الصحف الإلكترونية السعودية 2030 وذلك من خلال رصد أكثر محاور وبرامج ومضامين رؤية المملكة 2030 في صحف عينة الدراسة وأهم أشكال صحافة البيانات المستخدمة فيها ،والكشف عن الهدف من عرض القصص الصحفية المدعومة بالبيانات للتعريف برؤية المملكة 2030م وأساليب تحقيق تلك الأهداف.

اعتمدت الدراسة على المنهج المسح الإعلامي باستخدام أداة تحليل المضمون وذلك من خلال تحليل عينة من مواد صحافة البيانات في صحيفتي (عكاظ والشرق الاوسط ) والبالغ عددها (815) مادة بالاعتماد على وحدة الشكل والمضمون.

وتم استخدام نظرية ثراء وسائل الاعلام وأشارت أهم النتائج إلى : أن محور اقتصاد مزدهر كان الأكثر توظيفا لصحافة البيانات للتعريف برؤية المملكة 2030 في كلا من صحيفة (الشرق الأوسط – عكاظ ) بنسبة ( 63,1% - 38.3%) على التوالي ، كما أن التأثير المستقبلي جاء في الترتيب الأول في كلا من صحيفة ( عكاظ – الشرق الأوسط ) بنسبة ( 54,1% - 47,7%) على التوالي من حيث وسائل تحقيق الأهداف التي تضمنتها مواضيع رؤية المملكة 2030 توظيفا لصحافة البيانات فى الصحف السعودية الالكتروني، وجات الأدلة في الترتيب الثاني في كلا من صحيفة ( الشرق الأوسط – عكاظ ) بنسبة ( 43،9% - 32،6%) على التوالي ، وبينما جاءت الشخصيات البارزة في الترتيب الأخير في كلا من صحيفة ( عكاظ – الشرق الأوسط ) بنسبة ( 3،3% - 8،4%) على التوالي.

حضر المناقشة من الضيوف كلا من البروفيسور جيهان يسري عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة سابقا وعدد من الباحثين المصريين والعرب.