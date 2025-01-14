شكرا لقرائتكم خبر الدفاع المدني يشارك في مؤتمر ومعرض الحج بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك المديرية العامة للدفاع المدني في النسخة الرابعة من "مؤتمر ومعرض الحج"، في محافظة جدة، خلال الفترة من (13 - 16) يناير 2025 م، للتعريف بمهامها والخدمات التي تقدمها لضيوف الرحمن. ويستعرض الدفاع المدني لزوار جناح وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ، وبوابة سلامة لمواكبة وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين والبيئة التنافسية في القطاع الخاص، وطائرة الدرون الاستطلاعية لرصد الحرائق والإسهام في عمليات البحث والإنقاذ وتحديد موقع الناجين من الكوارث الطبيعية.

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني يشارك في مؤتمر ومعرض الحج بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.