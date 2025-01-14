شكرا لقرائتكم خبر عن "تخصصي بريدة" ينجح في علاج مريضة من شلل نصفي واستعادتها الحركة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح مركز رقية القفاري للتأهيل الطبي في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة أحد مكونات تجمع القصيم الصحي في استعادة مريضة تبلغ من العمر 43 عامًا القدرة على المشي وتحريك اليدين بشكل شبه كامل، بعد معاناتها من شلل في الجزء الأيسر من الجسم نتيجة إصابتها بسكتة دماغية.

وأوضح تجمع القصيم الصحي أن المريضة كانت حضرت إلى قسم الطوارئ بالمستشفى وهي تعاني من ضعف في الجهة اليسرى من الجسم وصعوبة في الكلام، وبعد إجراء الفحوصات السريرية والأشعة المتخصصة، تم تشخيص الحالة بسكتة دماغية، ما استدعى إدخالها إلى وحدة العناية المركزة بشكل فوري لضمان استقرار حالتها الصحية.

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وبين بعد تحسن حالتها في العناية المركزة، قام قسم التأهيل الطبي تحت إشراف الدكتورة أنيسة إدريسي، استشارية الطب الطبيعي وإعادة التأهيل، بتقييم حالتها، حيث تبين أن السكتة الدماغية تسببت في شلل كلي للطرف العلوي الأيسر وجزئي للطرف السفلي، مما أدى إلى صعوبة في الحركة واعتماد كامل على الآخرين في أداء المهام اليومية.

ولفت التجمع إلى أن الفريق الطبي قرر تنويم المريضة وبدء برنامج تأهيلي مكثف، شمل جلسات علاج طبيعي وعلاج وظيفي، بإشراف الدكتورة أنيسة إدريسي وبمشاركة فعالة من الدكتور عبدالرحمن السيف والدكتور ضيف الله اللحيدان، كما ساهمت الأخصائيتان مشاعل العنزي في العلاج الطبيعي وأمل عبده في العلاج الوظيفي في تقديم الرعاية اللازمة.

نوه إلى أنه بفضل الجهود المتكاملة للفريق الطبي، شهدت حالة المريضة تحسنًا كبيرًا، حيث استعادت القدرة على تحريك اليدين بشكل شبه كامل وأصبحت قادرة على المشي بشكل مستقل، كما تمكنت من العودة إلى أداء وظائفها اليومية دون الحاجة إلى مساعدة، في إنجاز يُعد نموذجًا للتميز الطبي والرعاية الشاملة.

تشخيص الحالة