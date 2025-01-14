شكرا لقرائتكم خبر عن القطيف.. انطلاق تصفيات مسابقة وزارة التعليم لحفظ القرآن الكريم والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية