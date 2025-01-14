شكرا لقرائتكم خبر عن 1800 مركبة ذكية تدعم النقل المستدام في مكة بحلول 2025 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، اليوم في مؤتمر ومعرض الحج 2025، خدمة “أجرة مكة”، أحد منتجات المركز العام للنقل التابع للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وشهد حفل التدشين حضور نخبة من أصحاب السمو والمعالي والفضيلة من أكثر من 100 دولة حول العالم.





وسلم وزير النقل المهندس صالح الجاسر رخصة تشغيل الخدمة إلى المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة، وذلك على منصة تدشين الخدمات في المؤتمر، ما يمثل انطلاقة جديدة نحو تطوير قطاع النقل في مكة.

وأكد المهندس صالح الرشيد أن جميع مركبات “أجرة مكة” تعتمد أنظمة الهايبرد والكهرباء، مما يجعلها صديقة للبيئة ومتماشية مع رؤية مكة كمدينة ذكية ومستدامة تجمع بين الروحانية والتقنيات الحديثة. كما تهدف الخدمة إلى تحسين تجربة الحجاج والمعتمرين والمقيمين، من خلال توفير خدمات نقل ذات موثوقية وكفاءة عالية.



التشغيل المرحلي للخدمة



وأعلنت الهيئة الملكية بدء التشغيل المرحلي للخدمة اعتبارًا من اليوم، 13 يناير 2025، مع توفير الخدمة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، حيث تم تخصيص 47 موقعًا استراتيجيًا تشمل المحطات الرئيسية ومحيط منطقة الحرم، لضمان سهولة الوصول وتلبية احتياجات المستخدمين بكفاءة.

تتميز “أجرة مكة” بتقديم خدمات نقل عالية الجودة بعقد امتياز مع مشغلين معتمدين يمتلكون أسطول سيارات مطابق للمعايير المعتمدة. وتشمل وسائل الأمان كاميرات مراقبة، حساسات لقياس عدد الركاب، أزرار طوارئ، ومركز اتصال متخصص، إلى جانب عدّادات إلكترونية لتحديد التعريفة المقررة من الهيئة العامة للنقل.

تتوقع الهيئة الملكية وصول عدد المركبات إلى حوالي 1800 مركبة بنهاية عام 2025، لتلبية الطلب المتزايد وتحقيق نقلة نوعية في خدمات النقل المستدامة بمدينة مكة المكرمة.

تسليم رخصة تشغيل الخدمة