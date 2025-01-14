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الامارات | رئيس الدولة: الإمارات داعم رئيس للعمل الجماعي الدولي لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار للجميع

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أبوظبي ـ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رحب  صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بالقادة والمسؤولين والخبراء والضيوف من كل أنحاء العالم في "أسبوع أبوظبي للاستدامة".

وقال سموه على حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إكس": "يسعدني الترحيب بالقادة والمسؤولين والخبراء والضيوف من كل أنحاء العالم في "أسبوع أبوظبي للاستدامة" لنتشارك معاً الرؤى والأفكار ونتبادل الخبرات من أجل مستقبل أفضل للبشرية. الإمارات داعم رئيس للعمل الجماعي الدولي لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار للجميع وتؤمن بأن التعاون هو الطريق لوضع الإستراتيجيات الفاعلة للتعامل مع التحديات العالمية المشتركة".

 

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