السعودية | القيادة تهنئ رئيس جمهورية كرواتيا بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس زوران ميلانوفيتش رئيس جمهورية كرواتيا، بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية كرواتيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس زوران ميلانوفيتش رئيس جمهورية كرواتيا، بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة.

وعبر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية كرواتيا الصديق المزيد من التقدم والرقي.

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