فراس حمدان: ترشيحنا لمنمينة لرئاسة الحكومة جرى بالتنسيق مع نواف سلام

أكد النائب فراس حمدان، في حديث لـ"الجديد"، أنه "لم يحصل اي اتصال خارجي مع اي نائب بشأن تسمية الرئيس المكلف والدول رفضت التدخل في هذا الأمر".
ولفت حمدان، الى أن "ترشيحنا للنائب ابراهيم منمينة لرئاسة الحكومة جرى بالتنسيق مع القاضي نواف سلام".
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