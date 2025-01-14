الخارجية القطرية: نحن في نقطة هي الأقرب للتوصل لاتفاق بشأن غزة ونترقب أن يكون الإعلان عنه قريبا

اعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية، "أننا وصلنا للمراحل النهائية بشأن اتفاق غزة، ونأمل أن نحصل على أخبار جيدة"، مشيرا الى أن "المحادثات الجارية في الدوحة بشأن غزة مثمرة وإيجابية وتركز على التفاصيل الأخيرة".

واوضح "اننا لا نخوض في تفاصيل ما يجري في المفاوضات وسلمنا مسودات الاتفاق للجانبين"، كاشفا "اننا تجاوزنا العقبات الرئيسية في الخلافات بين الجانبين بشأن الاتفاق".

واشار في هذا السياق، الى أن "الاجتماعات جارية في الدوحة بين جهات الاتفاق ونترقب تحديثات من طرفهم"، لافتا الى أن "عندما نعلن عن الاتفاق سيتم الإعلان عن بدء تنفيذ وقف إطلاق النار". وأكد أن "نحن اليوم في نقطة هي الأقرب للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة، ونترقب أن يكون الإعلان عن الاتفاق قريبا".

واضاف المتحدث ان "هناك تفاصيل عالقة بين جانبي المفاوضات تتعلق بآليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار"، مثما "جهود إدارتي الرئيس الاميركي جو بايدن والرئيس المنتخب دونالد ترامب اللتين عملتا جاهدتين للتوصل إلى اتفاق".