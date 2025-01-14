وزير الدفاع الإسرائيلي: سنفرض عقوبات على الحريديم المتهربين من الخدمة العسكرية وعلى المعاهد التي يتعلمون بها

اعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أنه "سيتم إنشاء منظومة لمراقبة تجنيد الحريديم وتحقيق الأهداف الموضوعة لانخراطهم في الجيش"، مشيرا الى "اننا سنفرض عقوبات على الحريديم المتهربين من الخدمة العسكرية وعلى المعاهد التي يتعلمون بها".

واوضح أن "هدفنا تجنيد 4800 من الحريديم في العام الأول لتجنيدهم و5700 في العام التالي".