غادر رئيس مجلس النّواب نبيه بري قصر بعبدا في هذه الأثناء، بعد مشاركته في الاجتماع الثّلاثي مع رئيس الجمهوريّة جوزاف عون ورئيس الحكومة المكلّف نواف سلام، من دون الإدلاء بتصريح.

كانت هذه تفاصيل خبر بري غادر قصر بعبدا من دون الإدلاء بتصريح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.