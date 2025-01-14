"بلومبرغ": السلطات الصينية تدرس إمكان شراء ماسك فرع "تيك توك" في الولايات المتحدة

كشفت وكالة "بلومبرغ" أن "السلطات الصينية تدرس إمكان أن يشتري الملياردير الأميركي إيلون ماسك فرع تيك توك في الولايات المتحدة في حال مُنعت المنصة الشعبية في هذا البلد بحلول نهاية الأسبوع".

وكانت الولايات المتحدة أقرت العام الماضي قانونا يرغم العملاق الصيني في مجال الترفيه "بايت دانس" على بيع تيك توك بحلول 19 كانون الثاني 2025. وفي حال لم تذعن سيمنع هذا التطبيق في البلاد حيث يستخدمه 170 مليون شخص.

ووصلت القضية إلى المحكمة الأميركية العليا التي استمعت إلى حجج الجانبين الجمعة.

واشارت واشنطن الى أنها "تريد تجنب مخاطر التجسس والتلاعب من جانب بكين في حين أن شبكة التواصل الاجتماعي وجمعيات حقوقية تتهم القانون بقمع حرية التعبير"، لافتة الى أن "غالبية من القضاة يميلون إلى السماح بحظر تيك توك".