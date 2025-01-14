الخارجية الفرنسية هنأت سلام: نأمل بتشكيل حكومة قوية وقادرة على جمع لبنان بكل تنوعاته

أعلنت ​وزارة الخارجية الفرنسية​، أنّ "فرنسا تتقدّم بالتّهاني الحارّة لنواف سلام، بمناسبة تعيينه بمنصب رئيس مجلس وزراء الجمهوريّة اللّبنانيّة، بعد المشاورات النّيابيّة الّتي جرت في 13 كانون الثّاني الحالي، وتتمنّى له كلّ النّجاح في إنجاز مهمّته في هذه اللّحظة التّاريخيّة الّتي يعيشها ​لبنان​".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "بعد انتخاب الرّئيس ​جوزاف عون​ الأسبوع الماضي، يشكّل هذا التّعيين سببًا جديدًا للأمل للبنان واللّبنانيّين"، مشدّدةً على أنّ "فرنسا تعرب عن أملها في تشكيل حكومة قويّة وقادرة على جمع لبنان بكلّ تنوّعه، في أقرب وقت ممكن، لتنفيذ الإصلاحات الضّروريّة لتعافي لبنان ودولته، والسّماح بعودة الرّخاء للبنانيّين؛ وكذلك استعادة أمن لبنان وسيادته على كامل أراضيه".

وأكّدت الوزارة أنّه "سيكون بوسع رئيس الوزراء اللّبناني أن يعوّل على دعم فرنسا الكامل في مهامه، لصالح جميع اللّبنانيّين".