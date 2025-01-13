مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 12109 نقاط

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 17.03 نقطة ليقفل عند مستوى 12109.94 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 242 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 114 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 119 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات بروج للتأمين، والمتحدة الدولية القابضة، والخليجية العامة، والكابلات السعودية، والمجموعة السعودية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات سينومي ريتيل، وجمجوم فارما، ومسك، والأبحاث والإعلام، ورعاية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و 5.56%.

فيما كانت أسهم شركات الباحة، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، وأنعام القابضة، وشمس هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي، ونايس ون، وشركة الاتصالات السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 194.91 نقطة ليقفل عند مستوى 31234.44 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 60 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 4 ملايين سهم.

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