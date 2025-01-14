شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14-1-2025 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14-1-2025 فى الساعات الأولى تعاملات اليوم مقابل الجنيه المصرى، حيث سجل فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.44 جنيه للشراء و 50.58 جنيه للبيع .

و استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء بالبنك الأهلى المصرى 50.46 جنيه للشراء و 50.56 جنيه للبيع و بنك مصر سجل 50.46 جنيه للشراء و 50.56 للبيع، وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.46 جنيه 50.56 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.47 جنيه للشراء و 50.57 جنيه للبيع

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

و سجل سعر الدولار فى البنوك فى الساعات الأولى من تعاملات اليوم كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.46 جنيه للشراء.

50.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.46 جنيه للشراء.

50.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.46 جنيه للشراء.

50.56 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.47 جنيه للشراء.

50.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.46 جنيه للشراء.

50.56 جنيه للبيع.