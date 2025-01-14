شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: بدء استقبال تحويلات المصريين بالخارج لحجز أراضى بيت الوطن غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة الإسكان، استقبال تحويلات المصريين بالخارج، وذلك لحجز أرضي مشروع بيت الوطن بنحو 13 مدينة جديدة .

وقال الدكتور حسن الشوربجي ، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للقطاع العقاري والتجاري، ، بأنه ستتم إتاحة الموقع الإلكتروني الخاص للحصول على أكواد الحجز لـ 2974 قطعة أرض بالمرحلة العاشرة "أراضٍ سكنية" بمشروع بيت الوطن، بـ13 مدينة، وذلك اعتباراً من اليوم الأحد 12/1/2025، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبنك المركزي المصري.

وأشار إلى أنه سيتم استقبال تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 14/1/2025، ولمدة 15 يوم عمل، على أن يتضمن التحويل البنكي كود الحجز لقطعة الأرض المراد حجزها، وستكون كراسة الشروط والمواقع المطروحة للأراضي بالمرحلة العاشرة متاحة على الموقع الإلكتروني للراغبين فى الحجز، على أن تكون الأولوية في الحجز بأسبقية وصول التحويل البنكي.

وأشار إلى أن الأراضي التي تم طرحها بالمرحلة العاشرة بمشروع بيت الوطن تشمل مدن (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – الشيخ زايد – العاشر من رمضان - دمياط الجديدة - السادات – 15 مايو - أكتوبر الجديدة - العبور الجديدة – حدائق العاصمة – المنيا الجديدة – أسوان الجديدة – قنا الجديدة).



