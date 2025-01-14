الاقتصاد

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم الثلاثاء 14 -1-2025 فى البنوك المصرية

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين

الثلاثاء، 14 يناير 2025 12:00 ص

استقر سعر الجنية الاسترلينى  اليوم الثلاثاء 14 -1-2025 بعدما أغلق سعر  الجنيه الاسترليني  على تراجع خلال تعاملات امس ، مسجلا فى البنك المركزى  61.10 جنيه للشراء  ،و  61.29 جنيه للبيع ،وفي البنك الأهلى المصرى سجل سعر  61.06 جنيه للشراء، 61.73 جنيه  للبيع

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.


وسجل سعر الجنيه الاسترليني  فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزى المصرى
61.10  جنيه للشراء.

61.29 جنيه  للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني  فى البنك الأهلى المصرى
61.06 جنيه  للشراء.

61.73 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني  فى بنك مصر
61.05 جنيه  للشراء.

61.73 جنيه  للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني  فى بنك الإسكندرية
61.08 جنيه  للشراء.

61.79 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني  فى البنك التجارى الدولى "cib"
61.09 جنيه للشراء.

61.74 جنيه  للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك العقاري
61.05 جنيه  للشراء.
61.73 جنيه  للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي 
61.28 جنيه   للشراء

61.81 جنيه للبيع

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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