شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء بمستهل التعاملات الصباحية والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب اليوم في مصر اليوم الثلاثاء عقب تغيرات في سعر الذهب العالمي، وتحركات ملحوظة نحو الهبوط في أسعار الذهب لتتراجع 40 جنيها بنهاية تداولات أمس.

سعر الذهب في مصر اليوم :

عيار 24 يسجل 4309 جنيها.

عيار 21 يسجل 3770 جنيها.

عيار 18 يسجل 3231 جنيها.

الجنيه الذهب 30160 جنيها

الذهب العالمي

انخفض سعر الذهب العالمي مع بداية تداولات الأسبوع مع استمرار تأثير تقرير الوظائف الأمريكي القوي الذي صدر نهاية الأسبوع الماضي، والذي زاد من التوقعات أن البنك الفيدرالي سيقلل من عمليات خفض أسعار الفائدة هذا العام، بينما ينصب تركيز الأسواق هذا الأسبوع على بيانات التضخم الأمريكية.



وسجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاضا أمس بنسبة 0.2% ليسجل أدنى مستوى عند 2679 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2689 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2686 دولار للأونصة

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