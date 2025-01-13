شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الاثنين 13-1-2025 أمام الجنيه المصرى فى بنك مصر والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الدولار اليوم الاثنثن 13-1-2025، وفقا لآخر تحديث ببنك مصر مقابل الجنيه المصرى 50.51 جنيه للشراء و50.61 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى اليوم 50.50 جنيه للشراء و50.63 جنيه للبيع .

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى البنوك في بداية تعاملات اليوم بالبنوك المصرية، كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.51 جنيه للشراء.

50.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.51 جنيه للشراء.

50.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.51 جنيه للشراء.

50.61 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.51 جنيه للشراء.

50.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.51 جنيه للشراء.

50.61 جنيه للبيع.