انت الان تتابع خبر مقارنة بين "OnePlus 13" و"iPhone 16 Plus".. ما الأفضل؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويتميز كل منهما بمواصفات قوية تلبي احتياجات المستخدمين، وفقا لما ذكره موقع "Indian Express" التقني.

ويأتي الهاتفان بإطار من الألومنيوم، إلا أن iphone 16 plus يتميز بمنحنيات مريحة للحمل، بينما يتبنى OnePlus 13 تصميما مستطيلا.

كما يتفوق هاتف أندرويد بشاشة AMOLED مقاس 6.82 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز، مقارنة بشاشة OLED بقياس 6.7 بوصة وتردد 60 هرتز في هاتف أبل.

وفيما يتعلق بالكاميرا، يحتوي iphone 16 plus على عدسة رئيسة بدقة 48 ميجابكسل، وعدسة واسعة 12 ميجابكسل، بينما يضم OnePlus 13 ثلاث كاميرات بدقة 50 ميجابكسل؛ ما يمنحه تفوقا في التصوير الفوتوغرافي، بينما يظل جهاز أبل الأفضل في تسجيل الفيديو.

أما من حيث الأداء، فيعتمد iphone 16 plus على شريحة A18 Bionic، فيما يعمل OnePlus 13 بمعالج Snapdragon 8 Elite الأسرع.

كما يتفوق هاتف أندرويد في البطارية بسعة 6000 مللي أمبير وشحن سريع، مقارنة بسرعات الشحن الأبطأ في هاتف أبل.

ويظل iphone 16 plus الخيار الأفضل لعشاق iOS وتجربة الكاميرا المتقدمة، بينما يناسب OnePlus 13 المستخدمين الباحثين عن أداء أقوى، شاشة أكثر سلاسة، وعمر بطارية أطول.