الامارات | أمطار خفيفة على بعض مناطق الدولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت بعض مناطق الدولة ، اليوم، سقوط أمطار خفيفة وفق ما أعلنه المركز الوطني للأرصاد في الإمارات.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، اليوم، غائما جزئياً إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية والشمالية، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدرجياً بعد الظهر.

وذكر المركز الوطني للأرصاد بأن الرياح ستكون شمالية غربية / 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

وقال إن بحر الخليج العربي سيكون متوسط الموج يضطرب تدريجياً بعد الظهر فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:53 والمد الثاني عند الساعة 02:47 والجزر الأول عند الساعة 19:38 والجزر الثاني عند الساعة 06:32.

أما فيما يتعلق ببحر عمان، فسيكون خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:22 والمد الثاني عند الساعة 22:27 والجزر الأول عند الساعة 15:26 والجزر الثاني عند الساعة 04:16.

ودعت شرطة أبوظبي السائقين إلى توخي الحذر بسبب حالة الطقس الماطرة والضبابية، والإلتزام بالسرعة المتغيرة الظاهرة على الشواخص واللوحات الارشادية الالكترونية.