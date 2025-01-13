الامارات | مدارس المنهاج البريطاني الأكثر جذباً في دبي.. و«الهندية» و«الأميركية» تُنافس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، عن أحدث تصنيفاتها للمدارس الخاصة في دبي، وفقاً لنوعية المنهاج وأكثرها جذباً للطلبة، إذ تصدرت مدارس المنهاج البريطاني، والبالغ عددها 90 مدرسة في الإمارة، القائمة بعدد طلاب يصل إلى 144 ألفاً و307 طلاب وطالبات، فيما دخلت المنافسة مدارس المنهاجين الهندي والأميركي.

وقالت في تقرير حديث لها، بعنوان «النمو والجودة في المدارس الخاصة بدبي»، الذي اطلعت عليه «الإمارات اليوم»: «تحتل المدارس الهندية المرتبة الثانية في التصنيفات، إذ نجحت في استقطاب 99 ألفاً و603 طلاب وطالبات، على الرغم من أن عددها لا يتجاوز 34 مدرسة».

في المقابل، جاءت مدارس المنهاج الأميركي في المرتبة الثالثة، بواقع 40 مدرسة تطبق هذا المنهاج، وبلغ إجمالي الطلبة الذين يدرسون المنهاج الأميركي في دبي 56 ألفاً و114 طالباً وطالبة، بينما استحوذت مدارس البكالوريا الدولية على المرتبة الرابعة، إذ يبلغ إجمالي عددها في دبي 16 مدرسة تحتضن 27 ألفاً و467 طالباً وطالبة.

وأظهرت تصنيفات الهيئة أن هناك ست مدارس للبكالوريا الدولية (المنهاج البريطاني)، تحتضن 16 ألفاً و677 طالباً وطالبة، لتحتل المرتبة الخامسة في التصنيفات.

وعلى الرغم من أن عدد المدارس الخاصة التي تطبّق منهاج وزارة التربية والتعليم تصل إلى 15 مدرسة، ويدرس فيها 13 ألفاً و41 طالباً وطالبة، إلا أنها جاءت في المرتبة السادسة بين المناهج المتاحة ووفقاً لرغبات الطلبة وأعدادهم.

تفاوت عدد المدارس

وبحسب الهيئة، تفاوت عدد المدارس وأعداد الطلبة في المدارس الخاصة التي تطبق مناهج أخرى، إذ بلغ إجمالي مدارس المنهاج الفرنسي سبع مدارس تحتضن 9056 طالباً وطالبة، في حين بلغ عدد مدارس المنهاج الإيراني ست مدارس يدرس فيها 2292 طالباً وطالبة.

وأوضح تقرير الهيئة أن نصيب مدارس منهاج «سايبس»، والفلبيني، والباكستاني والبكالوريا الدولية «أميركي»، مدرستان في دبي لكل منهما، وبلغ عدد الطلبة فيها على التوالي 6697، 4483، 3152، 2039 طالباً وطالبة.

الأقل عدداً وجذباً

وجاءت مدارس «الألماني والصيني والروسي والأسترالي والياباني»، الأقل عدداً من حيث عدد المدارس والطلبة، حيث يوجد مدرسة واحده لكل منها، وبلغ إجمالي الطلبة فيها مجتمعة 2513 طالباً وطالبة.

وفي سياق متصل، أفادت الهيئة بأن هناك 11 ألفاً و241 طالباً وطالبة يدرسون في السنة التمهيدية «السنة التأسيسية ما قبل الروضة»، مقابل 28 ألفاً و648 في الروضة الأولى، وفي الثانية يدرس 32 ألف طالب وطالبة.

طلبة الحلقة الأولى

وقالت: «بلغ إجمالي عدد الطلبة في الحلقة الأولى 30 ألفاً و610 طلاب في الصف الأول، و30 ألفاً و634 طالباً وطالبة في الثاني، و30 ألفاً و329 طالباً وطالبة في الثالث، و30 ألفاً و500 طالب وطالبة في الرابع، بينما بلغ إجمالي عدد طلبة الحلقة الثانية 30 ألفاً و227 طالباً وطالبة للصف الخامس، و28 ألفاً للسادس، و27 ألفاً و617 طالباً وطالبة للسابع، مقابل 24 ألفاً و422 طالباً وطالبة في الصف الثامن».

المرحلة الثانوية

وأفادت بأن 82 ألفاً و355 طالباً وطالبة في مختلف الصفوف يدرسون في الحلقة الثالثة «المرحلة الثانوية»، حيث كان نصيب الصف التاسع 23 ألفاً و497 طالباً وطالبة، مقابل 22 ألفاً و381 طالباً وطالبة في العاشر، و19 ألفاً و430 طالباً وطالبة في الـ11، وأخيراً 17 ألفاً و47 طالباً وطالبة في الصف الـ12.

ويأتي تقرير بيانات المدارس الخاصة في دبي ضمن مبادرة الهيئة لإطلاق تقارير دورية تستهدف إتاحة المعلومات المتعلقة بهذا القطاع، وتزويد المجتمع التعليمي والمعنيين بتحديثاته كافة، والتحليلات المنهجية التي تهم القائمين على العملية التعليمية بشكل دوري.

. مدارس المنهاج الأميركي تستحوذ على المركز الثالث بـ 56114 طالباً.

. 13041 طالباً وطالبة في مدارس المنهاج الوزاري.

. 144.3 ألف طالب وطالبة يدرسون بمدارس المنهاج البريطاني في دبي.

. 82.3 ألف طالب وطالبة يدرسون في الحلقة الثالثة «المرحلة الثانوية».