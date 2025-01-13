حاكما أم القيوين ورأس الخيمة والشيوخ يحضرون أفراح القطامي والسويدي

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه معالي حميد محمد القطامي، بمناسبة زفاف نجله «محمد» على كريمة راشد محمد بوغانم السويدي. كما حضر الحفل، الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي، معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين. وبارك صاحب السمو حاكم أم القيوين والشيوخ للعروسين وذويهما، متمنين لهما حياة زوجية سعيدة.

كما حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه معالي حميد محمد القطامي، بمناسبة زفاف نجله محمد على كريمة راشد محمد بوغانم السويدي. وقدم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال الحفل الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي، التهاني والتبريكات للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة.

وحضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، يرافقه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، حفل الاستقبال الذي أقامه معالي حميد محمد القطامي في دبي، بمناسبة زفاف نجله محمد، على كريمة راشد محمد بوغانم السويدي.

وهنأ سموهما العروسين وذويهما، متمنيين لهما حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.

وحضر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، يرافقه سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، حفل الاستقبال الذي أقامه معالي حميد محمد القطامي في دبي، بمناسبة زفاف نجله محمد، على كريمة راشد محمد بوغانم السويدي. كما حضر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، حفل الاستقبال الذي أقامه معالي حميد محمد القطامي في دبي، بمناسبة زفاف نجله محمد، على كريمة راشد محمد بوغانم السويدي. وهنأ سموه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة. وحضر الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، حفل الاستقبال، وبارك للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة زوجية سعيدة.

كما حضر سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي حفل الاستقبال.