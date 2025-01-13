الامارات | وصول وفد إماراتي رفيع المستوى إلى لبنان لإعادة فتح سفارة الدولة في بيروت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ‎استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وعقب الاتصال الهاتفي الذي أجراه سموه بفخامة جوزيف عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة،

وصل وفد إماراتي رفيع المستوى اليوم إلى العاصمة اللبنانية "بيروت" لإجراء كافة الترتيبات لإعادة فتح سفارة دولة الإمارات في بيروت.

‎ وأشارت وزارة الخارجية، في بيان لها، إلى أن إعادة فتح السفارة يعكس العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين والشعبين الصديقين، مؤكدة موقف دولة الإمارات الثابت تجاه وحدة لبنان وسيادته الوطنية وسلامة أراضيه، وعلى وقوفها ومساندتها للشعب اللبناني الشقيق.

‎ وأكدت الوزارة أن إعادة فتح السفارة يأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية الشقيقة، وحرص دولة الإمارات على دعم جهود الاستقرار والتنمية في البلاد، والتزام دولة الإمارات العميق بمساعدة الشعب اللبناني وتقديم كافة أشكال الدعم له في مختلف المجالات.