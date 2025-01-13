ميشال موسى: مواقف الكتل تُتخذ بناء على عوامل عديدة وكل كتلة ستسمي من تراه مناسبًا في هذه المرحلة

أكّد النائب ميشال موسى أنّ "الأمور الموجودة في الساحة اللبنانية تراكمت ولم تُحل".

ورأى في حديث للـLBCI أنّه "من المفترض أن يكون هناك في المرحلة المقبلة فريق عمل يواكب المُناخ الجديد ويتصدّى لهذه الملفات وأن يكون هناك شبه اجماع للموافقة على الحكومة بهدف إنجاز هذه الملفات".

ولفت إلى أنّ "مواقف الكتل تُتخذ بناء على عوامل عديدة وكل كتلة ستسمي من تراه مناسبًا في هذه المرحلة"، مشيرا الى أن "نحن بانتظار مراقبة التطورات في النهار".

وشدّد على "وجود أولويات عديدة يحتاج إليها الناس كالنهوض الاقتصاديّ وتداعيات الحرب الاسرائيلية على لبنان ووقف الاعتداءات كما تحديث الادارة، وهذا امر مهم جدًا وتعبئة الشواغر بما هو مناسب".