أكّد النائب ميشال موسى أنّ "الأمور الموجودة في الساحة اللبنانية تراكمت ولم تُحل".
ورأى في حديث للـLBCI أنّه "من المفترض أن يكون هناك في المرحلة المقبلة فريق عمل يواكب المُناخ الجديد ويتصدّى لهذه الملفات وأن يكون هناك شبه اجماع للموافقة على الحكومة بهدف إنجاز هذه الملفات".
ولفت إلى أنّ "مواقف الكتل تُتخذ بناء على عوامل عديدة وكل كتلة ستسمي من تراه مناسبًا في هذه المرحلة"، مشيرا الى أن "نحن بانتظار مراقبة التطورات في النهار".
وشدّد على "وجود أولويات عديدة يحتاج إليها الناس كالنهوض الاقتصاديّ وتداعيات الحرب الاسرائيلية على لبنان ووقف الاعتداءات كما تحديث الادارة، وهذا امر مهم جدًا وتعبئة الشواغر بما هو مناسب".
كانت هذه تفاصيل خبر ميشال موسى: مواقف الكتل تُتخذ بناء على عوامل عديدة وكل كتلة ستسمي من تراه مناسبًا في هذه المرحلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.