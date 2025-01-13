بو صعب: أبلغت الرئيس عون أنني لن اسمي احداً لموقع رئاسة الحكومة

أعلن نائب رئيس مجلس النواب، الياس بو صعب في تصريح له من بعبدا، الى أنه "أبلغت رئيس الجمهورية جوزاف عون أنني لن اسمي احداً لموقع رئاسة الحكومة".

ولفت بو صعب الى ان "التسميات لرئاسة الحكومة مختلفة عن الاجماع الذي حصل على رئاسة الجمهورية وكنا نتمنى ان يكون هذا الموضوع بنفس الزخم والاجماع بين الأفرقاء"، متمنيا أن "تتبلور الأفكار عند الجميع و ان يحصل التوافق على رئيس حكومة إصلاحي وحكومة تتماشى مع خطاب القسم".

وأبدى بوصعب قلقه من "الذهاب إلى اختلاف وكسر فريق على حساب فريق وهذا لن يسهّل بداية العهد بل سيوصلنا إلى أزمة ونتمنى التفاهم على رئيس حكومة إصلاحي يشكّل فريقًا يتوافق مع خطاب القسم"، مشيرا الى انه "لم اسمع أي مرشح لرئاسة الحكومة كيف سيتصرف ما هي الخطة التي سيضعها".