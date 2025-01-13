شاهدوا: لبنى عبد العزيز تحتفل بمليون متابع لها على الإنستغرام وهذا ما قالته

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 يناير 2025 01:17 مساءً - ظهرت الإعلامية والمؤثرة والفنانة لبنى عبد العزيز بفيديو وجهته إلى متابعيها بعد أن وصل عددهم إلى مليون متابع لها، واحتفلت مع متابعيها بكلمات بسيطة وجهتها إليهم قائلة: "اليوم أنا كملت 1,000,000 متابع على صفحتي على الإنستغرام، هذا الشيء لا أستهين فيه أبداً، وإنجاز كبير بالنسبة لي أن يكون على هذا الكوكب في 1,000,000 بني آدم إنسان وإنسانة اهتموا وقاموا بمتابعة لبنى عبد العزيز ولو كان بيدي لقمت بعمل متابعة للجميع.

وتابعت لبنى قائلة: "شكراً لحرصكم وأنا أكون أحد الحسابات التي تتابعونها ومهتمين بمحتواها، البعض يتابعني كوني مؤثرة والآخر يتابعني كوني إعلامية وآخرون لأنني ممثلة، شكراً لاهتمامكم، شكراً لكل من يتابع الفيديوهات التي أنشرها، وكل الأطروحات التي أقولها، شكراً لكل إعجاب بفيديو أو صورة وضعتها وكل كلمة طيبة شجعتني وجعلتني أمنح وأعطي أكثر شكراً لكل نقد بناء ساعدني أطور أو أقدم شيئاً أفضل، شكراً لكم جداً جداً، إن شاء الله السنة القادمة أصل معكم إلى مليوني متابع، وبعدها إلى 10 ملايين متابع، ونكون معاً وبصحة وعافية يا رب".

آخر أعمال لبنى عبد العزيز

يُعرض الآن للفنانة لبنى عبد العزيز مسلسل "خريف القلب"، أول مسلسل سعودي معرَّبٍ من قصة تركية، وتقع أحداثه بـ90 حلقةً، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ فكرت قاضي، وأعد السيناريو والحوار علاء حمزة، ومن بطولة: الفنان عبدالمحسن النمر، مروة محمد، إلهام علي، لبنى عبدالعزيز، فيصل الزهراني، تركي الشدادي، ميرال مصطفى، جود السفياني، فيصل الدوخي، هند محمد، أروى، إبراهيم الحربي، فاطمة الشريف، سارة الجابر، سعيد صالح، عجيبة الدوسري، مهيرة عبد العزيز، روان الطويرقي، والعنود عبد الحكيم، بالإضافة إلى آخرين.

كما عُرض مؤخراً لها مسلسل "بيت العنكبوت"، وهو مسلسل درامي عائلي تدور أحداثه حول الشقيقين راشد وفيصل اللذيْن يعملان مع والدهما في تجارة الذهب، لكن طمعهما في المال والسلطة يزرع بذور عداوة بينهما، وتتوالى الأحداث، والعمل من بطولة الفنان فايز بن جريس، هيلدا ياسين، نجلاء العبدالله، لبنى عبدالعزيز، تركي الكريديس، غادة الملا، جبران الجبران، أصايل محمد، فاطمة الشريف.

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