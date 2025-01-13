شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى وفاته .. منير مراد العبقرى الذى لم يأخذ حقه والان مع تفاصيل الخبر

في كل ذكرى للفنان الراحل العبقرى منير مراد وبالكتابة عنه، أشعر بل أتأكد أنه لم يأخذ حقه إعلاميا، ويحدث ذلك كلما مررت على أعماله الموسيقية التي صنعها ولحنها لأساطير في الغناء.

هل تعلم عزيزى القارئ أن ألحان منير مراد وصلت إلى 3 آلاف أغنية وربما أكثر، وتلك قائمة بسيطة كما لحن للعندليب عبد الحليم حافظ العديد من الأغنيات، منها: "تعالى أقول لك، حاجة غريبة، إحنا كنا فين، ضحك ولعب وجد وحب، وحياة قلبى وأفراحه، بكرة وبعده، بأمر الحب، بحلم بيك، قاضى البلاج، أول مرة تحب يا قلبى"، "شغلونى عيونك" فايزة أحمد، "قسمة ونصيب" هانى شاكر، "من يوميها" وردة الجزائرية، "أنا أحبك" عايدة الشاعر، "ابعد عن الحب" عادل مأمون، وغيرها وغيرها لكبار نجوم الغناء، "كعب الغزال" محمد رشدى، "تسلم لقلبى" هدى سلطان، "ابعد يا حب" عفاف راضى، "أبو شامة اسكندرانى"، "يعنى وبعدين" نجاح سلام، "آه من الصبر" شريفة فاضل، "غلاب الهوى" مها صبرى، "سوق على مهلك" شادية.

كما لعب دور البطولة في فيلمى «أنا وحبيبى» و«نهارك سعيد» ودور صغير في فيلم «موعد مع إبليس»، وأشهر إسلامه وتزوج من الفنانة سهير البابلى، حيث تعلق بها منير مراد بشدة وتزوجها، واستمرت الزيجة 9 سنوات كاملة من عام 1958 وحتى 1967، وتعتبر "سهير" الحب الحقيقي في حياته، ولكن نتيجة تعدد الخلافات، وغيرة "منير" الشديدة، انتهت الزيجة بالطلاق.

واليوم 13 يناير هو ذكرى واحد من عباقرة صناعة الأغنية الملحن والفنان العبقرى منير مراد.